Матч «Фейеноорд» — «Аякс» был прерван: игроку гостей разбили голову брошенным с трибуны предметом

Матч 1/2 финала Кубка Нидерландов между «Фейеноорд» и «Аяксом» был прерван в середине второго тайма.

Встречу приостановили на 62-й минуте из-за разбитой головы полузащитника гостей Дэви Классена. В 30-летнего Классена был брошен предмет с трибуны фанатов хозяев, который нанес ему сильное рассечение. К этому моменту «Аякс» обыгрывал «Фейеноорд» (2:1).

Примерно через 20 минут после остановки игру возобновили, а Классен был заменен.