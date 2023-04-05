Футбол
Премьер-лига (РПЛ) FONBET Кубок России Первая лига (ФНЛ) Лига чемпионов Результаты
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Чемпионат мира-2022
Евро
Лига наций УЕФА
Клубный ЧМ по футболу
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Турция
Другие страны
Кубок Либертадорес
Женский футбол
Товарищеские матчи
ЧМ по футболу 2026
Молодежная сборная России
Второй дивизион (ФНЛ-2)
ЮФЛ
Олимпиада
Трансферы
Новости
Видео
Другие
Игры
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 23:15

Матч «Фейеноорд» — «Аякс» был прерван: игроку гостей разбили голову брошенным с трибуны предметом

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Матч 1/2 финала Кубка Нидерландов между «Фейеноорд» и «Аяксом» был прерван в середине второго тайма.

Встречу приостановили на 62-й минуте из-за разбитой головы полузащитника гостей Дэви Классена. В 30-летнего Классена был брошен предмет с трибуны фанатов хозяев, который нанес ему сильное рассечение. К этому моменту «Аякс» обыгрывал «Фейеноорд» (2:1).

Примерно через 20 минут после остановки игру возобновили, а Классен был заменен.

ФК Аякс
ФК Фейеноорд
1
0
Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Спартак Гогниев покинул пост главного тренера «Химок»
Почему нам стоит стать жестче в отношениях с МОК. Мнение политолога
Cisco уничтожила запчасти для оборудования в России на 1,9 млрд рублей
Военкор назвал выгодным для армии РФ медленный штурм Артемовска
«Подарок полетел, воздух чист, отработали супер!»
Тело водителя упавшей с моста фуры нашли водолазы в Хабаровском крае
Популярное видео
Черчесов: золото в Венгрии, поздравления из России и популярность
Касильяс уходит?
"Цюрих" Кержакова не задобрил фанатов кубком
Кержаков: "Мы играем так, как можем"
Как не нужно бить пенальти!
Бекхэм - о дебюте за "ПСЖ"
Осечки "Боруссии" и "Байера"
"Порту" и "Бенфика" оборотов не сбавляют
"Порту" и "Бенфика" громят соперников
Пятка ван Вольфсвинкела спасает "Спортинг"!
Гол-шедевр Луиса Карлоса
Видеообзор матча "Брага" - "Бенфика" (1:2)
Дерби с другой планеты
Моуринью в "Реале" - до 2016 года
Обзор 32-го тура Серии А
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Морган: «Решение тен Хага выгнать Роналду ради Вегхорста — одно из худших в истории футбола»
Новости
RSS RSS
Все новости