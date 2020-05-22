Матч чемпионата Дании пройдет с использованием видеосвязи: фанаты покажут, как болеют дома

Ближайший матч чемпионата Дании между «Орхусом» и «Раннерс» пройдет с использованием видеосвязи, сообщает официальный сайт «Орхуса». Игра из соображений безопасности состоится при пустых трибунах, однако во время нее по Zoom будут транслироваться эфиры из квартир фанатов.

Виртуальные билеты на игру бесплатные, главное — успеть забронировать места.

Чемпионат Дании был прерван из-за пандемии коронавируса 8 марта. Игра «Орхус» — «Раннерс» станет первой после паузы и состоится 28 мая, начало — в 20.00 по московскому времени.