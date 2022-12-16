Массажист Кокорина рассказал о характере травмы игрока

Массажист Сергей Колесников, который работает с нападающим «Ариса» Александром Кокориным, рассказал о характере травмы игрока.

В декабре 31-летний россиянин пропустил игры против «Анортосисом» (2:0), АЕЛом (0:0) и «Олимпиакосом» из Никосии.

«Сейчас у Александра есть небольшое повреждение. Какое? Пока не будем об этом говорить. Скажу одно: это обычное мышечное повреждение, которое бывает у всех спортсменов. Эта травма появилась из-за жестких полей на Кипре. Для мышц футболиста это всегда тяжело. Если Кокорин не играет, то он не хочет еще больше усугублять это мышечное повреждение. Главное, что это все не очень серьезно, и скоро Александр вернется на поле», — цитирует Колесникова Sport24.

В текущем сезоне Кокорин провел за «Арис» 10 матчей, забил пять голов и отдал две результативные передачи.