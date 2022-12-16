Футбол
Премьер-лига (РПЛ) Кубок России Первая лига (ФНЛ) Лига чемпионов Результаты
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Чемпионат мира-2022
Евро
Лига наций УЕФА
Клубный ЧМ по футболу
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Турция
Другие страны
Кубок Либертадорес
Женский футбол
Товарищеские матчи
ЧМ по футболу 2026
Молодежная сборная России
Второй дивизион (ФНЛ-2)
ЮФЛ
Олимпиада
Трансферы
Новости
Видео
Другие
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 17:45

Массажист Кокорина рассказал о характере травмы игрока

Виталий Косик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Массажист Сергей Колесников, который работает с нападающим «Ариса» Александром Кокориным, рассказал о характере травмы игрока.

В декабре 31-летний россиянин пропустил игры против «Анортосисом» (2:0), АЕЛом (0:0) и «Олимпиакосом» из Никосии.

«Сейчас у Александра есть небольшое повреждение. Какое? Пока не будем об этом говорить. Скажу одно: это обычное мышечное повреждение, которое бывает у всех спортсменов. Эта травма появилась из-за жестких полей на Кипре. Для мышц футболиста это всегда тяжело. Если Кокорин не играет, то он не хочет еще больше усугублять это мышечное повреждение. Главное, что это все не очень серьезно, и скоро Александр вернется на поле», — цитирует Колесникова Sport24.

В текущем сезоне Кокорин провел за «Арис» 10 матчей, забил пять голов и отдал две результативные передачи.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-12-16-massazhist-kokorina-rasskazal-o-kharaktere-travmy-igroka
Александр Кокорин
ФК Арис (Лимасол)
2
0
Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Гашек снова нападает на Россию? Пора перестать обращать на него внимание
Великий Мистер Хоккей. Легенда, которую скоро обгонит Овечкин
Посылка со взрывным устройством была отправлена главе Русского дома в ЦАР из Того
ФИФА отказалась показывать видеообращение Зеленского перед финалом на ЧМ-2022
Как атомная энергия влияет на климат: спецпроект «Известий»
Что происходит с дорогами в Самаре
Материалы сюжета: Кокорин и «Фиорентина»: аренда на Кипр в «Арис»
В «Арисе» рассказали о состоянии здоровья Кокорина
Александр Кокорин готовится к решающему матчу за «Арис» против АПОЭЛа 22 декабря
Агент Кокорина отреагировал на третье подряд непопадание форварда в заявку на матч «Ариса»
Дюрица: «В Италии знали, кого покупают. Не думаю, что в «Фиорентине» смотрели игру Кокорина только в YouTube»
Мама Кокорина отреагировала на признание сына лучшим игроком команды: «Обстановка сопутствует его результатам»
Сын Кокорина: «Хороший ли папа футболист? Ну так, посерединке»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В «Арисе» рассказали о состоянии здоровья Кокорина
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости