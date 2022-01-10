Маммана подтвердил, что продолжит карьеру в «Ривер Плейт»
12:30
Защитник Эммануэль Маммана вернется в «Ривер Плейт» и подпишет контракт с клубом. Он уже успешно прошел медицинское обследование.
«Я счастлив, что у меня появилась такая возможность. Пришлось предпринять много усилий, чтобы такой вариант стал реальным», — приводит слова аргентинца ESPN.
7 января «Зенит» и Маммана достигли договоренности о прекращении трудового соглашения. Последние два сезона он выступал за «Сочи» на правах аренды.
25-летний Маммана стал игроком «Зенита» летом 2017 года. За петербургскую команду защитник провел 41 матч, дважды выиграл чемпионат и Кубок России.
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