Маммана подтвердил, что продолжит карьеру в «Ривер Плейт»

Защитник Эммануэль Маммана вернется в «Ривер Плейт» и подпишет контракт с клубом. Он уже успешно прошел медицинское обследование.

«Я счастлив, что у меня появилась такая возможность. Пришлось предпринять много усилий, чтобы такой вариант стал реальным», — приводит слова аргентинца ESPN.

7 января «Зенит» и Маммана достигли договоренности о прекращении трудового соглашения. Последние два сезона он выступал за «Сочи» на правах аренды.

25-летний Маммана стал игроком «Зенита» летом 2017 года. За петербургскую команду защитник провел 41 матч, дважды выиграл чемпионат и Кубок России.