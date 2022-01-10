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Маммана подтвердил, что продолжит карьеру в «Ривер Плейт»

12:30
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Защитник Эммануэль Маммана вернется в «Ривер Плейт» и подпишет контракт с клубом. Он уже успешно прошел медицинское обследование.

«Я счастлив, что у меня появилась такая возможность. Пришлось предпринять много усилий, чтобы такой вариант стал реальным», — приводит слова аргентинца ESPN.

7 января «Зенит» и Маммана достигли договоренности о прекращении трудового соглашения. Последние два сезона он выступал за «Сочи» на правах аренды.

25-летний Маммана стал игроком «Зенита» летом 2017 года. За петербургскую команду защитник провел 41 матч, дважды выиграл чемпионат и Кубок России.

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Иван Шитик все материалы автора

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