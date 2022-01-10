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32-летний Кагава продолжит карьеру в чемпионате Бельгии

12:57
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Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и дортмундской «Боруссии» Синдзи Кагава стал игроком «Сент-Трюйдена», сообщает сайт бельгийского клуба.

Кагава присоединился к «Сент-Трюйдену» на правах свободного агента, расторгнув контракт с ПАОКом. В текущем сезоне 32-летний игрок провел лишь 4 матча в греческом клубе, не отличившись результативными действиями.

Стоит отметить, что Кагава стал седьмым представителем Японии в составе «Сент-Трюйдена».

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Иван Шитик все материалы автора

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