32-летний Кагава продолжит карьеру в чемпионате Бельгии

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и дортмундской «Боруссии» Синдзи Кагава стал игроком «Сент-Трюйдена», сообщает сайт бельгийского клуба.

«Hello STVV-supporters, ik ben Shinji Kagawa en ik kijk ernaar uit om voor jullie te spelen»



SHIN-JI KA-GA-WA ???



How is your monday going? ??



?? https://t.co/P6QNtdKYhZ pic.twitter.com/W9xxJ74JNe — STVV (@stvv) January 10, 2022

Кагава присоединился к «Сент-Трюйдену» на правах свободного агента, расторгнув контракт с ПАОКом. В текущем сезоне 32-летний игрок провел лишь 4 матча в греческом клубе, не отличившись результативными действиями.

Стоит отметить, что Кагава стал седьмым представителем Японии в составе «Сент-Трюйдена».