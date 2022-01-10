Розыгрыш Суперкубка Казахстана отменен из-за политических событий в стране

Розыгрыш Суперкубка Казахстана отменен из-за политической ситуации в стране, сообщает Meta-ratings.kz.

По информации источника, турнир, который должен был стартовать 24 февраля в Нур-Султане, может быть перенесен на другую дату.

В случае переноса участие в розыгрыше с большой долей вероятности примут два клуба вместо четырех. Изначально участие в Суперкубке Казахстана должны были принять «Астана», «Кайрат», «Кызыл-Жара» и «Тобол».

Напомним, что в Казахстане введен режим чрезвычайного положения из-за массовых протестов и беспорядков в разных городах и регионах страны.