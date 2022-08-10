Мама мексиканца Монтеса пожелала ему удачи в новом клубе. Он может перейти в «Динамо»

Мама защитника «Монтеррея» Сесара Монтеса попрощалась с сыном в социальных сетях. Игрок сборной Мексики может перейти в московское «Динамо».

Ранее появилась информация, что клубы не могут договориться об условиях трансфера 25-летнего мексиканца.

«Успехов в новой команде. Буду скучать», — написала мама Монтеса в социальных сетях.

Сесар Монтес с мамой. Фото Соцсети

Extremo Deportivo сообщало, что «Динамо» заплатит за футболиста 7 миллионов евро плюс 3 миллиона — бонусы. Контракт будет подписан по схеме «3+1».

В нынешнем сезоне Монтес провел за «Монтеррей» шесть матчей и не отметился результативными действиями. Также на счету защитника один гол в 23 встречах за сборную Мексики.