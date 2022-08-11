Дмитрий Черышев заявил, что Башкиров размышляет над предложением «Санта-Коломы»

Главный тренер «Санта-Коломы» Дмитрий Черышев рассказал о ходе переговоров с полузащитником Евгением Башкировым. По его словам, 31-летний россиянин пока не дал согласия на переход в андоррский клуб.

«Евгений мне набрал, мы с ним разговаривали, — приводит слова Черышева «РБ Спорт». — Есть определенные моменты, которые могут помешать переходу, но Башкиров сейчас раздумывает над нашим предложением. Насколько велика вероятность перехода? Все зависит от Евгения«.

Также тренер рассказал, есть ли другие российские игроки в его трансферном листе.

«Есть разговоры. Скорее всего, у нас появится парень с постсоветского пространства. Пока не буду говорить, кто это», — сказал он.

Напомним, что последним клубом Башкирова был «Заглембе». Полузащитник забил 4 мяча и отдал 2 результативные передачи в 43 матчах за польский клуб.