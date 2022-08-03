Защитник «Монтеррея» Монтес подпишет контракт с «Динамо» по схеме «3+1»

Мексиканский защитник «Монтеррея» Сесар Монтес в ближайшее время перейдет в московское «Динамо».

Как сообщает Extremo Deportivo, 25-летний футболист завершит свой переход в российский клуб на этой неделе после получения предложения в размере около 10 миллионов евро, из которых 3 миллиона — бонусы. Также отмечается, что Монтес подпишет трехлетний контракт с возможностью продления еще на один год.

Transfermarkt оценивает мексиканца в 7 миллионов евро. За сборную Монтес провел 23 матча.

31 июля «СЭ» сообщал, что «Динамо» находится в продвинутой стадии переговоров по переходу игрока.

Центральный защитник (193 см) с клубом выигрывал чемпионат Мексики, Кубок страны, дважды Лигу чемпионов КОНКАКАФ. Со сборной Монтес завоевал золотой Кубок КОНКАКАФ. ЧМ-2018 игрок пропустил из-за травмы.