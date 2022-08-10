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Сегодня, 19:40

В «Фатих Карагюмрюк» оценили дебют Оздоева за клуб

Виктория Кравченко
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Директор клуб «Фатих Карагюмрюк» Мурад Акын прокомментировал дебютный матч россиянина Магомеда Оздоева за турецкую команду.

7 августа «Фатих Карагюмрюк» дома проиграл «Аланьяспору» (2:4) в матче 1-го тура чемпионата Турции.

«Это всегда сложно, потому что ты попадаешь в новую команду. Магомед — командный игрок, у нас сейчас адаптационный процесс, но впереди у нас одна свободная неделя, я знаю, это важно, чтобы достичь лучших результатов. Тренер хочет создать действительно хорошую команду, и Магомед подходит для команды. Он играет действительно хорошо, я знаю, что он сильно прогрессирует, играет лучше и лучше, мы очень-очень счастливы», — цитирует функционера ТАСС.

Экс-игрок «Зенита» стал игроком «Фатих Карагюмрюк» 28 июля. Срок контракта 29-летнего футболиста с клубом не уточняется.

Магомед Оздоев
ФК Фатих Карагюмрюк
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