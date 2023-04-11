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Сегодня, 18:30

Лузин рассказал о своих выступлениях за австрийский клуб «Штадль-Паура»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Воспитанник «Краснодара» Александр Лузин рассказал о своих выступлениях за австрийский клуб «Штадль-Паура».

«Я поверил одному агенту, что все будет нормально. Но на первой тренировке у нас не было мячей, а иногда пропадали и сами занятия. Я удивлялся, неужели в Австрии везде так, но мне говорили, что только в этом клубе такие проблемы. В итоге клуб не продержался, сейчас его закрыли из-за финансовых проблем. Хочу забыть эту команду, как страшный сон. Кучу сил отдал этому месту. Были матчи, когда я с этими детьми проигрывал 0:12. Потом 40 минут стоял в одежде в душе и в 27 лет плакал. Сам себе говорил: «Боже, за что мне это!» Я знаю свое место в футболе, я достаточно хороший игрок, но оказался в этом месте. Но я знаю, что добро всегда побеждает зло. Та ситуация завершилась, и я сейчас в неплохом месте продолжаю свое путешествие. Как совмещал с жизнью в одной из самых дорогих стран? Было тяжело, потому что зарплату платили через раз. Хоть что-то прислали — и слава богу. Приезжала девушка из Словакии с друзьями, они пытались меня подбодрить, но ничего не помогало», — приводит слова Лузина Metaratings.ru.

Лузин выступал за «Штадль-Пауру» с февраля по июль 2021 года. В составе австрийского клуба он провел 26 матчей, отметившись в них одним забитым мячом.

Источник: https://metaratings.ru/news/luzin-o-provalnom-perekhode-v-avstriyu-plakal-pod-dushem-v-odezhde-i-govoril-sebe-bozhe-za-chto-mne-eto-242496/
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