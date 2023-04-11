Футбол
Премьер-лига (РПЛ) FONBET Кубок России Первая лига (ФНЛ) Лига чемпионов Результаты
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Чемпионат мира-2022
Евро
Лига наций УЕФА
Клубный ЧМ по футболу
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Турция
Другие страны
Кубок Либертадорес
Женский футбол
Товарищеские матчи
ЧМ по футболу 2026
Молодежная сборная России
Второй дивизион (ФНЛ-2)
ЮФЛ
Олимпиада
Трансферы
Новости
Видео
Другие
Игры
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 19:25

Генменеджер «Кармиотиссы»: «Сейчас перед Кержаковым закрыты двери во все футбольные команды»

Антониус негативно высказался об экс-тренере «Кармиотисса» Кержакове
Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Александр Кержаков.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Генеральный менеджер «Кармиотиссы» Антонис Антониус негативно высказался об экс-тренере команды Александре Кержакове.

«Я бы посоветовал Кержакову уважать своих игроков, когда он придет в новую команду. Сейчас перед ним закрыты двери во все футбольные команды, которые могли бы его взять. Футбольный мир очень маленький», — приводит слова Антониуса «Чемпионат».

Ранее в интервью Sports.ru Кержаков заявил, что клуб с ним не расплатился за работу, а также рассказал о вмешательстве владельца «Кармиотиссы» Дмитрия Пунина в работу тренера.

1 апреля «Кармиотисса» объявила об уходе россиянина с поста главного тренера клуба. Он возглавил команду 8 февраля.

Источник: https://www.championat.com/football/news-5064921-genmenedzher-karmiotissy-sejchas-pered-kerzhakovym-zakryty-dveri-vo-vse-futbolnye-komandy.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Александр Кержаков
Футбол
ФК Кармиотисса
4
4
Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Вашингтон» без Овечкина сделал подарок Малкину. «Айлендерс» с Сорокиным — мимо плей-офф?
Мария Захарова ответила на вопрос о тенденции смены российского спортивного гражданства
Генпрокуратуру попросили возбудить дело о госизмене против Лии Ахеджаковой
Ахметов инициировал арбитраж против России за потерянные активы в Донбассе
Военный эксперт оценил шансы ВСУ на форсирование Днепра
Комплекс полноценности: на что способен «Искандер-М» в «ядерном исполнении»
Популярное видео
Черчесов: золото в Венгрии, поздравления из России и популярность
Касильяс уходит?
"Цюрих" Кержакова не задобрил фанатов кубком
Кержаков: "Мы играем так, как можем"
Как не нужно бить пенальти!
Бекхэм - о дебюте за "ПСЖ"
Осечки "Боруссии" и "Байера"
"Порту" и "Бенфика" оборотов не сбавляют
"Порту" и "Бенфика" громят соперников
Пятка ван Вольфсвинкела спасает "Спортинг"!
Гол-шедевр Луиса Карлоса
Видеообзор матча "Брага" - "Бенфика" (1:2)
Дерби с другой планеты
Моуринью в "Реале" - до 2016 года
Обзор 32-го тура Серии А
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Лузин рассказал о своих выступлениях за австрийский клуб «Штадль-Паура»
Новости
RSS RSS
Все новости