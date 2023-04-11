Генменеджер «Кармиотиссы»: «Сейчас перед Кержаковым закрыты двери во все футбольные команды»

Генеральный менеджер «Кармиотиссы» Антонис Антониус негативно высказался об экс-тренере команды Александре Кержакове.

«Я бы посоветовал Кержакову уважать своих игроков, когда он придет в новую команду. Сейчас перед ним закрыты двери во все футбольные команды, которые могли бы его взять. Футбольный мир очень маленький», — приводит слова Антониуса «Чемпионат».

Ранее в интервью Sports.ru Кержаков заявил, что клуб с ним не расплатился за работу, а также рассказал о вмешательстве владельца «Кармиотиссы» Дмитрия Пунина в работу тренера.

1 апреля «Кармиотисса» объявила об уходе россиянина с поста главного тренера клуба. Он возглавил команду 8 февраля.