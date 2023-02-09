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Сегодня, 20:58

Криштиану Роналду забил 500-й гол в чемпионатах

Ана Горшкова
Корреспондент
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Криштиану Роналду.
Фото Reuters

Нападающий Криштиану Роналду забил первый гол с игры за «Аль-Наср» в матче с «Аль-Вахдой».

37-летний португалец открыл счет на 21-й минуте игры 16-го тура чемпионата Саудовской Аравии. Счет в матче — 1:0.

Как сообщает Goal.com, для Роналду это 500-й гол в чемпионатах. На его счету 311 голов за «Реал», 103 за «Манчестер Юнайтед», 81 за «Ювентус», 3 за «Спортинг» и 2 гола за «Аль-Наср».

3 феврала в матче против «Аль-Фатеха» Роналду реализовал пенальти на 90+3-й минуте матча с «Аль-Фатехом» и забил свой первый официальный гол за аравийцев.

Криштиану Роналду
ФК Аль-Наср
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