Белоус — о Кержакове в «Кармиотиссе»: «Думаю, у него не будет проблем с адаптацией в местном футболе»

Бывший президент «Москвы» Юрий Белоус считает, что Александр Кержаков, возглавивший кипрскую «Кармиотиссу», быстро освоится в местном футболе.

«Кержаков достаточно долго находился без работы. Он мог и дальше ждать предложения от какого-нибудь российского клуба или согласиться на абсолютно конкретный вариант с Кипром. Что выбрать? По-моему, тут даже обсуждать нечего. У Саши есть опыт жизни за рубежом, пусть и в качестве игрока. Он владеет английским языком, знаком с западным менталитетом. Думаю, у него не будет проблем с адаптацией в местном футболе. Очень многое будет зависеть от того, какие люди будут окружать его на Кипре. Я имею в виду его тренерский штаб и команду менеджеров. И в этом смысле большой выгодой является то, что президент «Кармиотиссы» — россиянин. Это очень поможет Кержакову, особенно на первых порах», — приводит Betonmobile.ru слова Белоуса.

8 февраля кипрский клуб объявил о назначении Кержакова главным тренером команды. В сезоне-2021/22 специалист тренировал «Нижний Новгород». Он покинул нижегородский клуб в связи с окончанием контракта.

«Кармиотисса» занимает 10-е место в чемпионате Кипра с 23 очками в 22 матчах.