Футбол
Премьер-лига (РПЛ) Кубок России Первая лига (ФНЛ) Лига чемпионов Результаты
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Чемпионат мира-2022
Евро
Лига наций УЕФА
Клубный ЧМ по футболу
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Турция
Другие страны
Кубок Либертадорес
Женский футбол
Товарищеские матчи
ЧМ по футболу 2026
Молодежная сборная России
Второй дивизион (ФНЛ-2)
ЮФЛ
Олимпиада
Трансферы
Новости
Видео
Другие
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 21:15

Белоус — о Кержакове в «Кармиотиссе»: «Думаю, у него не будет проблем с адаптацией в местном футболе»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Бывший президент «Москвы» Юрий Белоус считает, что Александр Кержаков, возглавивший кипрскую «Кармиотиссу», быстро освоится в местном футболе.

«Кержаков достаточно долго находился без работы. Он мог и дальше ждать предложения от какого-нибудь российского клуба или согласиться на абсолютно конкретный вариант с Кипром. Что выбрать? По-моему, тут даже обсуждать нечего. У Саши есть опыт жизни за рубежом, пусть и в качестве игрока. Он владеет английским языком, знаком с западным менталитетом. Думаю, у него не будет проблем с адаптацией в местном футболе. Очень многое будет зависеть от того, какие люди будут окружать его на Кипре. Я имею в виду его тренерский штаб и команду менеджеров. И в этом смысле большой выгодой является то, что президент «Кармиотиссы» — россиянин. Это очень поможет Кержакову, особенно на первых порах», — приводит Betonmobile.ru слова Белоуса.

8 февраля кипрский клуб объявил о назначении Кержакова главным тренером команды. В сезоне-2021/22 специалист тренировал «Нижний Новгород». Он покинул нижегородский клуб в связи с окончанием контракта.

«Кармиотисса» занимает 10-е место в чемпионате Кипра с 23 очками в 22 матчах.

Источник: https://betonmobile.ru/yuriy-belous-u-kerzhakova-ne-budet-problem-s-adaptatsiey-na-kipre
Александр Кержаков
ФК Кармиотисса
Юрий Белоус
0
Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
30 лучших свободных агентов КХЛ. Весной они получат на рынке больше полутора миллиардов рублей
Эксперт ООН Ксантаки назвала отстранение россиян от международных турниров дискриминацией
Новая в Третьяковке: почему сменился директор одного из главных музеев страны
Кличко заявил о взрыве на территории бывшего завода в Киеве
Медведев призвал увеличить производство вооружения и современных танков
Новым гендиректором Третьяковской галереи назначена Елена Проничева
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Криштиану Роналду забил 500-й гол в чемпионатах
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости