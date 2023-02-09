Футбол
Премьер-лига (РПЛ) Кубок России Первая лига (ФНЛ) Лига чемпионов Результаты
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Чемпионат мира-2022
Евро
Лига наций УЕФА
Клубный ЧМ по футболу
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Турция
Другие страны
Кубок Либертадорес
Женский футбол
Товарищеские матчи
ЧМ по футболу 2026
Молодежная сборная России
Второй дивизион (ФНЛ-2)
ЮФЛ
Олимпиада
Трансферы
Новости
Видео
Другие
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 20:27

Капитан «Арсенала» Эдегор: «В «Витессе» я вырос как игрок. Слуцкий был потрясающим тренером»

Мария Гусева
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Леонид Слуцкий и Мартин Эдегор.
Фото ФК «Витесс»

Капитан «Арсенала», полузащитник Мартин Эдегор поделился воспоминаниями о своих выступлениях за нидерландские «Херенвен» и «Витесс».

«Честно говоря, для меня это был фантастический опыт, — цитирует The Player's Tribune Эдегора. — Мне приходилось регулярно играть на уровне первой команды, именно это мне было нужно. Я многим обязан «Херенвену», где я стал лучше как личность, и «Витессу», где я вырос как игрок.

В «Херенвене» я получил водительские права, научился быть самостоятельным и брать на себя ответственность. Потом в «Витессе» я познакомился с главным тренером Леонидом Слуцким. Он был потрясающим. Он верил в мои способности, не требуя от меня чудес. Он помог мне улучшить понимание игры и работу в команде».

Эдегор выступал за нидерландский «Витесс» в сезоне-2018/19. В это время клуб возглавлял российский тренер Леонид Слуцкий, который привел команду к пятому месту в национальном чемпионате.

Эдегор выступает за «Арсенал» с 2021 года. В ныненшнем сезоне 24-летний норвежец провел за «канониров» 26 матчей, забил 8 голов и сделал 6 результативных передач.

Мартин Эдегор
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Витесс
ФК Херенвен
Леонид Слуцкий
1
Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Эксперт ООН Ксантаки назвала отстранение россиян от международных турниров дискриминацией
30 лучших свободных агентов КХЛ. Весной они получат на рынке больше полутора миллиардов рублей
Новая в Третьяковке: почему сменился директор одного из главных музеев страны
Кличко заявил о взрыве на территории бывшего завода в Киеве
Медведев призвал увеличить производство вооружения и современных танков
Новым гендиректором Третьяковской галереи назначена Елена Проничева
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Канчельскис заявил, что по результатам Тедеско не достиг уровня главного тренера сборной Бельгии
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости