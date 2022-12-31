Команда из Ухани впервые в истории выиграла чемпионат Китая

«Ухань Фри Таунс» выиграли чемпионат Китая впервые в истории.

«Ухань» опередила прежнего чемпиона — «Шаньдун Тайшань» — благодаря разнице мячей. Обе команды набрали 78 очков, но разница забитых и пропущенных была лучше у «Фри Таунс» — «плюс 63» против «плюс 58».

Два сезона назад «Фри Таунс» выступали в третьем по силе китайском дивизионе, заняв 1-е место. В предыдущем сезоне они стали первыми во второй лиге Китая.

Из высшего дивизиона Китая в 2022 году вылетел восьмикратный чемпион страны — «Гуанчжоу». Также лигу покидают «Ухань» и «Хэбэй».