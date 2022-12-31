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Сегодня, 15:08

Источник: «Аль-Наср» заинтересован в подписании нападающего Мауро Икарди

Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий «ПСЖ» Мауро Икарди, выступающий на правах аренды за «Галатасарай», может перейти в «Аль-Наср» из Саудовской Аравии, сообщает TMW.

Представители арабского клуба уже начали переговоры с окружением Икарди. 29-летний аргентинец положительно относится к возможному переезду в Саудовскую Аравию.

В 6 матчах нынешнего сезона турецкой суперлиги Икарди забил 4 гола и отдал 2 голевые передачи.

Ранее «Аль-Наср» объявил о подписании контракта с португальским нападающим Криштиану Роналду.

Криштиану Роналду
ФК Аль-Наср
ФК Галатасарай
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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