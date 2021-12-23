«Спортинг» обыграл «Каса Пиа» и вышел в 1/4 финала Кубка Португалии
03:20
В матче 1/8 финала Кубка Португалии «Спортинг» победил «Каса Пиа» (2:1).
В составе победителей отличились Себастьян Коатес и Пабло Сарабия. У хозяев забил Жуан Силва. С 72-й минуты «Спортинг» играл в меньшинстве. Соперник лиссабонского клуба станет известен позднее.
Кубок Португалии
1/8 финала
«Каса Пиа» — «Спортинг» — 1:2 (1:1)
Голы: Жуан Силва, 8 — Коатес, 32, Сарабия, 57
Удаление: Бруно Винисиус Соуза Рамос («Спортинг»), 72
Читайте также
Тутберидзе в «Пусть говорят». Рассказала о своей фаворитке, об отношении к Плющенко и о проблемах Липницкой. Откровения лучшего тренера страны
Реклама
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю