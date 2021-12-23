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«Спортинг» обыграл «Каса Пиа» и вышел в 1/4 финала Кубка Португалии

03:20
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В матче 1/8 финала Кубка Португалии «Спортинг» победил «Каса Пиа» (2:1).

В составе победителей отличились Себастьян Коатес и Пабло Сарабия. У хозяев забил Жуан Силва. С 72-й минуты «Спортинг» играл в меньшинстве. Соперник лиссабонского клуба станет известен позднее.

Кубок Португалии

1/8 финала

«Каса Пиа» — «Спортинг» — 1:2 (1:1)

Голы: Жуан Силва, 8 — Коатес, 32, Сарабия, 57

Удаление: Бруно Винисиус Соуза Рамос («Спортинг»), 72

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Евгений Петров все материалы автора

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