Балотелли ударил ногой по голове одноклубника, празднуя гол
21:04
Нападающий «Аданы Демирспор» Марио Балотелли после гола одноклубика Юнуса Акгюна в ворота «Галатасарая» (2:0) необычным образом поздравил его.
21-летний Акгюн оформил дубль в матче 18-го утра чемпионата Франции. Во время празднования одного из мячей Балотелли ударил нападающего сзади ногой по голове.
«Браво, малыш», — написал Балотелли в своем Instagram после матча.
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