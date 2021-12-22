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Балотелли ударил ногой по голове одноклубника, празднуя гол

21:04
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Нападающий «Аданы Демирспор» Марио Балотелли после гола одноклубика Юнуса Акгюна в ворота «Галатасарая» (2:0) необычным образом поздравил его.

21-летний Акгюн оформил дубль в матче 18-го утра чемпионата Франции. Во время празднования одного из мячей Балотелли ударил нападающего сзади ногой по голове.

«Браво, малыш», — написал Балотелли в своем Instagram после матча.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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