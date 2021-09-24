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Каннаваро покинул «Гуанчжоу» из-за финансовых проблем

09:23
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Главный тренер «Гуанчжоу» Фабио Каннаваро покинул свой пост, сообщает портал Sohu.

Причиной ухода 48-летнего итальянца стали серьезные финансовые проблемы китайского клуба. Стороны приняли решение о расторжении контракта.

Каннаваро возглавлял «Гуанчжоу» с 2017 года. В текущем сезоне команда занимает второе место в турнирной таблице группы A, набрав 30 очков.

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Сергей Разин все материалы автора

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