«Селтик» продлил контракт с капитаном команды Макгрегором
«Селтик» объявил о продлении контракта с капитаном команды, полузащитником Каллумом Макгрегором.
28-летний шотландец подписал новое соглашение с клубом до конца июня 2026 года.
??? ??? ??? ??? ???— Celtic Football Club (@CelticFC) September 24, 2021
We are delighted to announce that our Captain, Callum McGregor has signed a new five-year contract! ??#CalMac2026 ?(c)?
Макгрегор — воспитанник «Селтика». В сезоне-2021/22 полузащитник провел 12 матчей за команду, на его счету 1 гол и 1 результативная передача.
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