Гол Педру Роши принес «Атлетику Паранэнсе» победу над «Пеньяролем»
05:27
«Атлетику Паранаэнсе» обыграл «Пеньяроль» (2:1) в первом матче 1/2 финала Южноамериканского кубка.
На 75-й минуте победный гол забил нападающий Педру Роша, арендованный у «Спартака». 26-летний бразилец поразил ворота соперника ударом из-за пределов штрафной.
Ответная встреча пройдет в Бразилии 1 октября.
Южноамериканский кубок
1/2 финала
Первый матч
«Пеньяроль» (Уругвай) — «Атлетику Паранэнсе» (Бразилия) — 1:2 (1:1)
Голы: Теранс, 2 (0:1). Альварес, 22 (1:1), Педру Роша, 75 (1:2).
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