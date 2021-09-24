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Гол Педру Роши принес «Атлетику Паранэнсе» победу над «Пеньяролем»

05:27
24 сентября. «Пеньяроль» — «Атлетику Паранаэнсе» — 1:2. Фото Twitter
24 сентября. «Пеньяроль» — «Атлетику Паранаэнсе» — 1:2. Фото Twitter
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«Атлетику Паранаэнсе» обыграл «Пеньяроль» (2:1) в первом матче 1/2 финала Южноамериканского кубка.

На 75-й минуте победный гол забил нападающий Педру Роша, арендованный у «Спартака». 26-летний бразилец поразил ворота соперника ударом из-за пределов штрафной.

Ответная встреча пройдет в Бразилии 1 октября.

Южноамериканский кубок

1/2 финала

Первый матч

«Пеньяроль» (Уругвай) — «Атлетику Паранэнсе» (Бразилия) — 1:2 (1:1)

Голы: Теранс, 2 (0:1). Альварес, 22 (1:1), Педру Роша, 75 (1:2).

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Евгений Козинов все материалы автора

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