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Канчельскис: «Не знаю, почему Кокорин не играет. Может быть, у него конфликт с тренером или проблемы в семье»

Алина Савинова
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Бывший футболист «Фиорентины» Андрей Канчельскис предположил, почему форвард «Ариса» Александр Кокорин не выходил на поле в последних матчах.

«Не знаю, почему Кокорин не играет в «Арисе». Может быть, у него травма или какие-то другие причины есть. Я же не близкий друг Александра, это нужно узнавать у него или у тренера. Он говорил, что вернется в «Фиорентину» и дай бог, что это произойдет, я всегда желаю только удачи. Самое главное, чтобы он вернулся и доказал себе и всем, что еще нужен.

Мы не знаем, почему Кокорин не играет в «Арисе». Может быть, у него конфликт с тренером, с футболистами или проблемы в семье. Давайте подождем, посмотрим и потом уже будем делать какие-то выводы", — цитирует Канчельскиса Metaratings.ru.

31-летний российский футболист не был включен в заявку «Ариса» в последних трех матчах чемпионата Кипра. Как сообщал «РБ Спорт», у Кокорина возникли болевые ощущения во время тренировки из-за микротравмы. Планируется, что форвард примет участие в матче против АПОЭЛа, который пройдет 22 декабря.

В текущем сезоне футболист провел за кипрскую команду 10 матчей, забил пять голов и отдал две результативные передачи.

Источник: https://metaratings.ru/news/kanchelskis-vozmozhno-kokorin-ne-igraet-v-arise-iz-za-konflikta-s-trenerom-partnyerami-ili-problem-v-1441446/

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