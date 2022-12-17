Канчельскис: «Не знаю, почему Кокорин не играет. Может быть, у него конфликт с тренером или проблемы в семье»

Бывший футболист «Фиорентины» Андрей Канчельскис предположил, почему форвард «Ариса» Александр Кокорин не выходил на поле в последних матчах.

«Не знаю, почему Кокорин не играет в «Арисе». Может быть, у него травма или какие-то другие причины есть. Я же не близкий друг Александра, это нужно узнавать у него или у тренера. Он говорил, что вернется в «Фиорентину» и дай бог, что это произойдет, я всегда желаю только удачи. Самое главное, чтобы он вернулся и доказал себе и всем, что еще нужен.

Мы не знаем, почему Кокорин не играет в «Арисе». Может быть, у него конфликт с тренером, с футболистами или проблемы в семье. Давайте подождем, посмотрим и потом уже будем делать какие-то выводы", — цитирует Канчельскиса Metaratings.ru.

31-летний российский футболист не был включен в заявку «Ариса» в последних трех матчах чемпионата Кипра. Как сообщал «РБ Спорт», у Кокорина возникли болевые ощущения во время тренировки из-за микротравмы. Планируется, что форвард примет участие в матче против АПОЭЛа, который пройдет 22 декабря.

В текущем сезоне футболист провел за кипрскую команду 10 матчей, забил пять голов и отдал две результативные передачи.