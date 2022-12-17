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Сегодня, 19:34

Суарес получил предложения от клубов из Мексики и МЛС

Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий Луис Суарес присоединится к новому клубу, как только откроется зимнее трансферное окно. Уругваец уже получил предложения от команд МЛС и мексиканской лиги, сообщает журналист Николо Скира.

«Интер Майами» заинтересован в услугах уругвайца. Еще одним трансферным направлением для 35-летнего Луиса Суареса может стать Мексика, а именно «Крус Асуль».

Контракт нападающего с «Насьоналем» рассчитан до конца 2022 года.

В текущем сезоне Суарес провел 16 матчей, забил 8 голов и отдал 3 результативные передачи во всех турнирах.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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Луис Суарес
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ФК Крус Асуль
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