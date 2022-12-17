Представитель Обольского: «По Николаю предложения из России поступают каждый год, летом будем смотреть»

Спортивный юрист Дмитрий Кигинько, представляющий интересы российского нападающего «Культураль Леонеса» Николая Обольского, рассказал, возможно ли возвращение игрока в Россию.

«По Обольскому предложения из России поступают каждый год, есть ряд клубов, однозначно желающих видеть его у себя, — цитирует «РБ Спорт» Кигинько. — Но Николай намерен доказывать свою состоятельность в Испании, менять ничего не хочет. Продлили контракт с «Культураль Леонеса» до лета. Не сказать, что все идет совсем супер, но в целом нормально — акклиматизировался, привык к команде. Зимой Обольский точно не рассматривает и не планирует никаких переходов. На него рассчитывают в клубе. А летом уже будем смотреть. Хотя план остается тем же — по возможности развиваться в Испании».

Обольский перешел в «Культураль Леонеса» в 2021 году. Ранее он выступал за «Динамо», «Сочи», «Нижний Новгород», а также за испанский клуб «Баракальдо».

В текущем сезоне 25-летний нападающий провел 15 матчей, забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи.