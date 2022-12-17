Футбол
Премьер-лига (РПЛ) Кубок России Первая лига (ФНЛ) Лига чемпионов Результаты
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Чемпионат мира-2022
Евро
Лига наций УЕФА
Клубный ЧМ по футболу
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Турция
Другие страны
Кубок Либертадорес
Женский футбол
Товарищеские матчи
ЧМ по футболу 2026
Молодежная сборная России
Второй дивизион (ФНЛ-2)
ЮФЛ
Олимпиада
Трансферы
Новости
Видео
Другие
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 13:22

Представитель Обольского: «По Николаю предложения из России поступают каждый год, летом будем смотреть»

Мария Гусева
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Спортивный юрист Дмитрий Кигинько, представляющий интересы российского нападающего «Культураль Леонеса» Николая Обольского, рассказал, возможно ли возвращение игрока в Россию.

«По Обольскому предложения из России поступают каждый год, есть ряд клубов, однозначно желающих видеть его у себя, — цитирует «РБ Спорт» Кигинько. — Но Николай намерен доказывать свою состоятельность в Испании, менять ничего не хочет. Продлили контракт с «Культураль Леонеса» до лета. Не сказать, что все идет совсем супер, но в целом нормально — акклиматизировался, привык к команде. Зимой Обольский точно не рассматривает и не планирует никаких переходов. На него рассчитывают в клубе. А летом уже будем смотреть. Хотя план остается тем же — по возможности развиваться в Испании».

Обольский перешел в «Культураль Леонеса» в 2021 году. Ранее он выступал за «Динамо», «Сочи», «Нижний Новгород», а также за испанский клуб «Баракальдо».

В текущем сезоне 25-летний нападающий провел 15 матчей, забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи.

Источник: РБ Спорт

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Чемпионат мира. Матч за 3-е место
Хорватия
Марокко

ТМ 2.5

32%

2.02

П2

26%

3.10

обе забьют - да

20%

1.72
🏒 Хоккей. НХЛ. Регулярный чемпионат
Вашингтон
Торонто

ТБ 5.5

22%

1.70

Ф2(0)

16%

1.67

ИТБ1 (3)

12%

2.32
⚽ Футбол. Чемпионат мира. Финал
Аргентина
Франция

П1

27%

2.85

обе забьют - да

26%

2.10

П2

21%

2.85
Николай Обольский
Футбол
0
Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Обвиненный в нацизме российский гонщик нашел новую команду. Его приютил Леклер
Малкин забил гол и получил травму. И все это — в одном моменте!
Над хранилищем ядерных отходов ЗАЭС начали монтировать защитный купол
Постпред Крыма назвал позицию США по полуострову объявлением войны
Как атомная энергия влияет на климат: спецпроект «Известий»
Что такое День гостеприимства
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В Австралии фанаты выбежали на поле и устроили драку с футболистами
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости