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Сегодня, 10:49

Информация о том, что Роналду приютил в своем отеле пострадавших от землетрясения, оказалась недостоверной

Виктория Кравченко
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Криштиану Роналду.
Фото AFP

Информация о том, что четырехзвездочный отель нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду, расположенный в столице Марокко Марракеше, принял у себя туристов, пострадавших от землетрясения в стране, оказалось недостоверной.

«Это ложная информация. Все клиенты, которые у нас есть на данный момент, делали заказ в обычном порядке», — заявили в отеле.

Утром 9 сентября в Марокко произошло землетрясение магнитудой 7,2. Число погибших уже превысило 2,8 тыс. Это крупнейшая катастрофа в Марокко за последние 120 лет.

Источник: https://www.liberation.fr/checknews/non-cristiano-ronaldo-na-pas-transforme-son-hotel-de-marrakech-en-refuge-20230910_BMO3RISQ4BCQZOFEZYL3ZGE5NU/
Криштиану Роналду
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