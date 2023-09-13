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Сегодня, 09:07

Ромеро прокомментировал то, что Месси назвал его лучшим защитником мира

Виктория Кравченко
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Игрок «Тоттенхэма» Кристиан Ромеро отреагировал на слова нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси, который назвал его лучшим защитником мира.

«Это было неожиданно. Никогда не забуду слова Месси. Я всегда пытаюсь максимально использовать шанс, который мне дает главный тренер. Партнеры тепло принимают меня в сборной, и я отвечаю им взаимностью. Очень рад и благодарен за это», — цитирует Кристиана Mundo Deportivo.

В 2022 году «Тоттенхэм» выкупил Ромеро у «Аталанты» и подписал с игроком контракт до 2027 года. Всего за «шпоры» 25-летний защитник провел 68 матчей, в которых отметился 3 забитыми мячами и 1 результативной передачей. За сборную Аргентины он принял участие в 23 играх и забил 2 гола.

Лионель Месси
Сборная Аргентины по футболу
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