Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Сюжеты
Live
Опросы
Рейтинг букмекеров
Игры
Зарплаты КХЛ
Главная
Общество

Сегодня, 22:51

Отель Роналду принял пострадавших от землетрясения в Марокко

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Криштиану Роналду.
Фото Reuters

Четырехзвездочный отель нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду, расположенный в столице Марокко Марракеше, принял у себя туристов, постаравших от землетрясения в стране, сообщает abc.es.

«Нам пришлось отправиться в новый район Марракеша, где находится больше, так сказать, роскошных отелей. Сейчас нам удалось уговорить отель Криштиану Роналду, который находится на окраине, предоставить нам номер», — рассказала журналистка RTVE Ирен Сейшас.

38-летний футболист совместно с сетью Pestana владеет пятью отелями. В марокканской гостинице имеется 174 номера. Он находится в пяти километрах от аэропорта.

Утром 9 сентября в Марокко произошло землетрясение магнитудой 7,2. В результате погибли более 600 человек, около 400 человек пострадали.

Источник: https://www.abc.es/recreo/lujoso-hotel-cristiano-ronaldo-marrakech-sirve-refugio-20230909185203-nt.html
Криштиану Роналду
Футбол
0
Читайте также
Бывшая жена Бивола рассказала, почему развелась с мужем-боксером
Шведский олимпиец утонул в центре Стокгольма. Тело искали почти три месяца
Глава Евросовета раскритиковал бесплатные поставки РФ зерна в Африку
Украина раскритиковала декларацию G20 из-за отсутствия формулировок против РФ
В США рассказали о сдаче военных ВСУ в плен из-за невыполнимых приказов
Как Россия боролась за Курилы: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Юлия Костюшкина: Спортивная карьера / Дружба с Началовой
Зачем в сборной делят деньги и почему бежала Горбачева? Эфир с Поповой
КХЛ оштрафовала Романа Ротенберга на 300 тысяч
Аналитический разбор 8-го тура МФЛ от РУСТАТ
«Осасуна» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Хетафе»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Гранада»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Все голы Арсена Захаряна в ЮФЛ
«Райо Вальекано» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Гальченюк — в СКА, Ротенберга удалили до конца матча
«Сельта» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Лас-Пальмас» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Топ-5 голов 3-го тура ЮФЛ-3
Никитин, Лихачев: предсезонка, лакросс-гол
Кагарлицкий: слухи об обмене, Радулов и Шипачев
«Ак Барс» урезал зарплату Дамиру Жафярову
СКА отправил Подъяпольского в «Ладу»
«Авангард» подписал Ивана Николишина
Никита Квартальнов: скандал в Минске, отношения с агентами
Скабелка: селекция «Барыса», уход Михайлиса, влияние болельщиков
«Авангард» разгромлен дома, Иван Николишин присоединится к омичам
«Бетис» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Барселона» — «Кадис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Иван Федотов сыграл первый матч за ЦСКА после армии
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Защитник «Зенита» Ренан не пострадал во время землетрясения в Марокко
Новости
RSS RSS
Все новости