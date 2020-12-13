Хорватский тренер Отто Барич умер от коронавируса
22:57
Скончался известный хорватский тренер Отто Барич, сообщает сайт Хорватского футбольного союза. Ему было 88 лет. По сообщениям СМИ, он скончался в больнице в Загребе из-за осложнений после коронавируса.
Выступал за хорватские «Металац» и «Локомотиву». Как тренер известен по работе со сборными Хорватии, Албании и Австрии.
Тренировал «Штутгарт», «Казино» (Зальцбург), «Фенербахче», «Штурм», венский «Рапид», ЛАСК, «Локомотиву» и другие команды. Шестикратный чемпион Австрии, чемпион Хорватии, обладатель Кубка Югославии.
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное
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