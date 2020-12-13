Хорватский тренер Отто Барич умер от коронавируса

Скончался известный хорватский тренер Отто Барич, сообщает сайт Хорватского футбольного союза. Ему было 88 лет. По сообщениям СМИ, он скончался в больнице в Загребе из-за осложнений после коронавируса.

Выступал за хорватские «Металац» и «Локомотиву». Как тренер известен по работе со сборными Хорватии, Албании и Австрии.

Тренировал «Штутгарт», «Казино» (Зальцбург), «Фенербахче», «Штурм», венский «Рапид», ЛАСК, «Локомотиву» и другие команды. Шестикратный чемпион Австрии, чемпион Хорватии, обладатель Кубка Югославии.