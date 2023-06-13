Футбол
Премьер-лига (РПЛ) FONBET Кубок России Первая лига (ФНЛ) Лига чемпионов Результаты
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Чемпионат мира-2022
Евро
Лига наций УЕФА
Клубный ЧМ по футболу
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Турция
Другие страны
Кубок Либертадорес
Женский футбол
Товарищеские матчи
ЧМ по футболу 2026
Молодежная сборная России
Второй дивизион (ФНЛ-2)
ЮФЛ
Олимпиада
Трансферы
Новости
Видео
Другие
Игры
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 19:25

Главный тренер «Ариса»: «Кокорину у нас было максимально комфортно, он бы и дальше прогрессировал»

Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Александр Кокорин.
Фото ФК «Арис»

Главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский в комментарии для «СЭ» высказался о качествах нападающего Александра Кокорина.

«Саша — огромный мастер, талант. Нельзя забывать, что мы, как тренерский штаб, провели большую работу. Саша попал в команду, где он вернулся на свой топ-уровень по физике и тактике. Его мастерство блистает, когда он чувствует себя одним из важнейших футболистов в функционирующем коллективе. При всем уважении, не знаю, смогут ли другие специалисты и команды предоставить ему то, что он почувствовал у нас. Уверен, что ему было бы у нас максимально комфортно, он бы и дальше прогрессировал. Хотя ему и не 19 лет», — сказал Шпилевский «СЭ».

Кокорин выступал за «Арис» на правах аренды из «Фиорентины» в сезоне-2022/23. На счету 32-летнего россиянина 13 голов и 6 результативных передач в 30 матчах за кипрскую команду, с которой он стал чемпионом страны.

Александр Кокорин
Футбол
ФК Арис (Лимасол)
Алексей Шпилевский
2
0
Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
В Стамбуле зарезали россиянина после финала Лиги чемпионов
«Денвер» впервые в истории стал чемпионом НБА
Бизнесмен из Рязани погиб в Подмосковье во время прыжка с парашютом
ВС РФ захватили немецкие танки Leopard на запорожском направлении
Путин денонсировал договор с Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря
Какую роль ритейл играет в доступности продуктов: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Черчесов: золото в Венгрии, поздравления из России и популярность
Касильяс уходит?
"Цюрих" Кержакова не задобрил фанатов кубком
Кержаков: "Мы играем так, как можем"
Как не нужно бить пенальти!
Бекхэм - о дебюте за "ПСЖ"
Осечки "Боруссии" и "Байера"
"Порту" и "Бенфика" оборотов не сбавляют
"Порту" и "Бенфика" громят соперников
Пятка ван Вольфсвинкела спасает "Спортинг"!
Гол-шедевр Луиса Карлоса
Видеообзор матча "Брага" - "Бенфика" (1:2)
Дерби с другой планеты
Моуринью в "Реале" - до 2016 года
Обзор 32-го тура Серии А
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Шпилевский: «Кокорин еще никуда не вернулся. Не все так быстро решается, как хотелось бы»

Полузащитник «Карабаха» Янкович может перейти в «Урал»
Новости
RSS RSS
Все новости