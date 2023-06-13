Полузащитник «Карабаха» Янкович может перейти в «Урал»

«Урал» заинтересован в полузащитнике «Карабаха» Марко Янковиче, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, клуб из Екатеринбурга ведет переговоры с «Карабахом» по поводу перехода игрока.

Янкович выступает за «Карабах» с лета 2022 года. В составе казахстанской команды 27-летний черногорский полузащитник провел 40 матчей, забил 2 гола и отметился 8 результативными передачами.

«Урал» занял 11-е место в чемпионате России по итогам прошедшего сезона.