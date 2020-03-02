«Фенербахче» расстался с главным тренером

Главный тренер «Фенербахче» Эрсун Янал покинет свой пост. Руководство клуба приняло решение прекратить сотрудничество с 56-летним специалистом, сообщает официальный сайт клуба.

«Желтые канарейки» расторгли контракт с турецким тренером из-за неудовлетворительных результатов команды. В чемпионате Турции команда занимает седьмое место.

Янал во второй раз возглавил «Фенербахче» в декабре 2018 года. Первое его увольнение из стамбульского клуба произошло в 2014 году из-за разногласий с руководством.