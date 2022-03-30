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Сегодня, 16:02

Экс-игрок «Краснодара» Классон близок к переходу в «Копенгаген»

Иван Шитик
Корреспондент
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Полузащитник сборной Швеции Виктор Классон близок к заключению контракта с датским «Копенгагеном», сообщает Sportbladet. Договор будет рассчитан до конца нынешнего сезона с возможностью продления еще на один сезон.

30-летний швед находится в статусе свободного агента после разрыва соглашения с «Краснодаром».

Виктор Классон стал свободным агентом 5 марта 2022 года, расторгнув по обоюдному согласию сторон свой контракт с «Краснодаром».

Футболист провел за «быков» 147 матчей, забил 43 гола и отдал 26 результативных передач.

Виктор Классон
ФК Копенгаген
ФК Краснодар
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