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«В Италии любят таких игроков». Семин — о возможном переходе Кварацхелии в «Наполи»

Юрий Семин считает, что Хвича Кварацхелия подходит «Наполи»
Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Юрий Семин и Хвича Кварацхелия.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с корреспондентом «СЭ» оценил возможный трансфер грузинского хавбека Хвичи Кварацхелии в «Наполи».

24 марта 21-летний полузащитник приостановил контракт с «Рубином» и заключил соглашение с «Динамо» из Батуми.

«Он им хорошо подходит. В Италии любят таких игроков, которые действуют хорошо индивидуально. У них как раз уходит Инсинье, они с Хвичей игроки одного плана. На его место он и придет. Хвича сможет полноценно адаптироваться в Италии. Это для него хороший новый вызов», — сказал Семин «СЭ».

В текущем сезоне Кварацхелия провел 19 матчей в РПЛ за «Рубин», забил два гола и отдал четыре результативные передачи.

Хвича Кварацхелия
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