Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с корреспондентом «СЭ» оценил возможный трансфер грузинского хавбека Хвичи Кварацхелии в «Наполи».

24 марта 21-летний полузащитник приостановил контракт с «Рубином» и заключил соглашение с «Динамо» из Батуми.

«Он им хорошо подходит. В Италии любят таких игроков, которые действуют хорошо индивидуально. У них как раз уходит Инсинье, они с Хвичей игроки одного плана. На его место он и придет. Хвича сможет полноценно адаптироваться в Италии. Это для него хороший новый вызов», — сказал Семин «СЭ».

В текущем сезоне Кварацхелия провел 19 матчей в РПЛ за «Рубин», забил два гола и отдал четыре результативные передачи.