«Врачи сказали воздержаться от футбола, но я хочу тренироваться». Агуэро может возобновить карьеру
Бывший нападающий сборной Аргентины Агуэро может возобновить карьеру
Бывший нападающий сборной Аргентины Серхио Агуэро заявил, что может возобновить карьеру.
«ФИФА относится ко мне уже как к легенде, но вчера я думал о том, что мог бы вновь выйти на поле, — приводит слова Агуэро Calciomercato со ссылкой на TyC Sports. — Врачи сказали мне воздержаться от футбола в течение шести месяцев, но я уже хочу тренироваться. Мне звонили из «Интер Майами», я отказался».
Напомним, что 33-летний аргентинец завершил карьеру в декабре 2021 года из-за проблем с сердцем.
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