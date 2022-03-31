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«Врачи сказали воздержаться от футбола, но я хочу тренироваться». Агуэро может возобновить карьеру

Бывший нападающий сборной Аргентины Агуэро может возобновить карьеру
Карен Саркисян
Корреспондент
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Бывший нападающий сборной Аргентины Серхио Агуэро заявил, что может возобновить карьеру.

«ФИФА относится ко мне уже как к легенде, но вчера я думал о том, что мог бы вновь выйти на поле, — приводит слова Агуэро Calciomercato со ссылкой на TyC Sports. — Врачи сказали мне воздержаться от футбола в течение шести месяцев, но я уже хочу тренироваться. Мне звонили из «Интер Майами», я отказался».

Напомним, что 33-летний аргентинец завершил карьеру в декабре 2021 года из-за проблем с сердцем.

Серхио Агуэро
Футбол
Сборная Аргентины по футболу
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