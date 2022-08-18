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Сегодня, 16:06

Семин пожелал удачи Дзюбе в Турции

Владислав Флегонтов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин высказался о возможном переходе Артема Дзюбы в «Адана Демирспор».

«Ну и хорошо! Молодец. Пускай играет. Пожелаю ли удачи? Конечно! Удачи, Артем», — сказал Семин «СЭ».

По данным «СЭ», сегодня, 18 августа, 33-летний Дзюба подписал контракт с турецким клубом. Форвард является свободным агентом, его предыдущим клубом был «Зенит», в составе которого он забил 13 голов и сделал 10 результативных передач в 39 матчах во всех турнирах.

«Адана Демирспор» занимает первое место в чемпионате Турции с 6 очками после 2 туров сезона-2022/23.

Артем Дзюба
Футбол
ФК Адана Демирспор
Юрий Семин
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