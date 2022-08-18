Футбол
Другие
Зарубежные чемпионаты и кубки
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Турниры
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 14:53

Петржела — о переходе Дзюбы в «Демирспор»: «Артем может многому научиться у Балотелли»

Петржела считает, что Дзюба может многому научиться у Балотелли в «Демирспоре»
Микеле Антонов
Читать «СЭ» в

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела в разговоре с «СЭ» оценил переход Артема Дзюбы в «Адана Демирспор».

«Турки хорошо платят. Это хороший вариант. Наконец нашел клуб. Нет проблем, только выходи и играй! Дзюба может там многому научиться у Балотелли. Там очень техничные и скоростные игроки. Не знаю, сможет ли влиться Дзюба в игру команды. Ракицкий теперь снова одноклубник Дзюбы? Он поможет ему освоиться! Но на чемпионство у них нет никаких шансов. «Фенербахче» — очень сильная команда», — сказал Петржела «СЭ».

По данным «СЭ», сегодня, 18 августа, 33-летний Дзюба подписал контракт с турецким клубом. Форвард является свободным агентом, его предыдущим клубом был «Зенит», в составе которого он забил 13 голов и сделал 10 результативных передач в 39 матчах во всех турнирах.

«Адана Демирспор» занимает первое место в чемпионате Турции с 6 очками после 2 туров сезона-2022/23.

Артем Дзюба
Властимил Петржела
Марио Балотелли
Футбол
РПЛ
ФК Адана Демирспор
ФК Зенит
6
4
Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Польза и вред шиповника. Мнение эксперта
«Динамо» Киев почти без шансов на Лигу чемпионов, «Маккаби» творит историю. Главные события в отборе ЛЧ
Материалы сюжета: Артем Дзюба покинул «Зенит»: где продолжит карьеру форвард?
Дзюба будет играть в Турции. Этот трансфер должен обрадовать даже хейтеров
Лоза — о переходе Дзюбы в «Адана Демиспор»: «После выступления за «Зенит», где же еще можно играть?»
Франко Камоцци заявил, что в «Адана Демирспор» Дзюба может стать звездой турецкого чемпионата
В «Адана Демирспор» подтвердили подписание контракта с Дзюбой
Артем Дзюба подписал контракт с «Адана Демирспор»
Сможет ли Дзюба превзойти Балотелли? Сколько Артем забьет в Турции? Адекватная ли у него будет зарплата? Мнение эксперта
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В «Адана Демирспор» подтвердили подписание контракта с Дзюбой

Семин высказался о возможном переходе Дзюбы в «Адана Демирспор»
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости