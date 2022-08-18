Петржела считает, что Дзюба может многому научиться у Балотелли в «Демирспоре»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела в разговоре с «СЭ» оценил переход Артема Дзюбы в «Адана Демирспор».

«Турки хорошо платят. Это хороший вариант. Наконец нашел клуб. Нет проблем, только выходи и играй! Дзюба может там многому научиться у Балотелли. Там очень техничные и скоростные игроки. Не знаю, сможет ли влиться Дзюба в игру команды. Ракицкий теперь снова одноклубник Дзюбы? Он поможет ему освоиться! Но на чемпионство у них нет никаких шансов. «Фенербахче» — очень сильная команда», — сказал Петржела «СЭ».

По данным «СЭ», сегодня, 18 августа, 33-летний Дзюба подписал контракт с турецким клубом. Форвард является свободным агентом, его предыдущим клубом был «Зенит», в составе которого он забил 13 голов и сделал 10 результативных передач в 39 матчах во всех турнирах.

«Адана Демирспор» занимает первое место в чемпионате Турции с 6 очками после 2 туров сезона-2022/23.