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Сегодня, 16:37

Губерниев — о переходе Дзюбы в «Адана Демиспор»: «Надеюсь, что Артем еще 2-3 года поиграет на высшем уровне»

Губерниев оценил переход Дзюбы в «Адана Демирспор»
Мария Куцубеева
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» оценил предстоящий переход Артема Дзюбы в «Адана Демирспор».

«Пусть играет! Футболист должен играть. Ожидал ли я, что Дзюба все же выберет турецкий клуб? Все к этому склонялись. В конце концов он нашел профессиональную команду, это уже хорошо. Насколько тяжело будет адаптироваться? Турция, мне кажется, это не такая уж и заграница, если говорить про русского человека. Главное, чтобы у него не было адаптации к жаре, а ко всему остальному адаптируется. Надеюсь, что Дзюба еще 2-3 года поиграет на высшем уровне. Мне бы очень этого хотелось», — сказал Губерниев «СЭ».

По данным «СЭ», сегодня, 18 августа, 33-летний Дзюба подписал контракт с турецким клубом. Форвард является свободным агентом, его предыдущим клубом был «Зенит», в составе которого он забил 13 голов и сделал 10 результативных передач в 39 матчах во всех турнирах.

«Адана Демирспор» занимает первое место в чемпионате Турции с 6 очками после 2 туров сезона-2022/23.

Артем Дзюба
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