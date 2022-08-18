Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» оценил предстоящий переход Артема Дзюбы в «Адана Демирспор».

«Пусть играет! Футболист должен играть. Ожидал ли я, что Дзюба все же выберет турецкий клуб? Все к этому склонялись. В конце концов он нашел профессиональную команду, это уже хорошо. Насколько тяжело будет адаптироваться? Турция, мне кажется, это не такая уж и заграница, если говорить про русского человека. Главное, чтобы у него не было адаптации к жаре, а ко всему остальному адаптируется. Надеюсь, что Дзюба еще 2-3 года поиграет на высшем уровне. Мне бы очень этого хотелось», — сказал Губерниев «СЭ».

По данным «СЭ», сегодня, 18 августа, 33-летний Дзюба подписал контракт с турецким клубом. Форвард является свободным агентом, его предыдущим клубом был «Зенит», в составе которого он забил 13 голов и сделал 10 результативных передач в 39 матчах во всех турнирах.

«Адана Демирспор» занимает первое место в чемпионате Турции с 6 очками после 2 туров сезона-2022/23.