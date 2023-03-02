Эмилиано Мартинес: «Всегда буду благодарен за шанс, который у меня был на чемпионате мира»

Вратарь «Астон Виллы» и сборной Аргентины Эмилиано Мартинес прокомментировал получение награды лучшего голкипера 2022 года по версии Международной федерации футбола (ФИФА).

«Я коснулся неба, как сказал бы мой отец. Половина детей хотят быть похожими на Месси, другая половина хотят быть вратарями. Очевидно, это важный момент в моей карьере. Я всегда говорю, что ненавижу индивидуальные награды, знаете, теперь награда The Best от ФИФА меня не удовлетворяет. Меня удовлетворяет то, что сейчас маленькие дети пытаются стать вратарями, потому что им нравится то, что они видели на чемпионате мира, понимаете? Так что, что бы ни случилось в моей карьере, с этого момента я всегда буду благодарен за шанс, который у меня был на чемпионате мира», — цитирует Goal Мартинеса.

В составе сборной Аргентины 30-летний Мартинес стал победителем чемпионата мира-2022 в Катаре.

Церемония вручения наград The Best FIFA Football Awards 2022 прошла в Париже в понедельник, 27 февраля.