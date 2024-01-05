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Сегодня, 11:28

«Бенфика» объявила о подписании форварда Маркоса Леонардо, которым интересовался «Спартак»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Маркос Леонардо.
Фото Global Look Press

«Бенфика» объявила о покупке нападающего «Сантоса» Маркоса Леонардо.

20-летний бразилец подписал контракт с португальским клубом до конца июня 2029 года. По данным портала Transfermarkt.com, сумма трансфера составила 18 миллионов евро.

3 января сообщалось, что на футболиста претендовал московский «Спартак».

Маркос Леонардо — воспитанник «Сантоса». Форвард забил 54 гола и сделал 11 результативных передач в 168 матчах за команду за всю карьеру на взрослом уровне.

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