«Бенфика» объявила о подписании форварда Маркоса Леонардо, которым интересовался «Спартак»

«Бенфика» объявила о покупке нападающего «Сантоса» Маркоса Леонардо.

20-летний бразилец подписал контракт с португальским клубом до конца июня 2029 года. По данным портала Transfermarkt.com, сумма трансфера составила 18 миллионов евро.

3 января сообщалось, что на футболиста претендовал московский «Спартак».

Маркос Леонардо — воспитанник «Сантоса». Форвард забил 54 гола и сделал 11 результативных передач в 168 матчах за команду за всю карьеру на взрослом уровне.