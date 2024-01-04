Двоюродный брат Гашека возглавил сборную Чехии по футболу

Иван Гашек, двоюродный брат двукратного обладателя Кубка Стэнли Доминика Гашека стал новым главным тренером сборной Чехии по футболу.

«Я считаю, что руководить сборной Чехии — это моя вершина как тренера. Для меня это большая честь. Я сделаю все, чтобы сборная добилась успеха не только на чемпионате Европы в следующем году, но и в квалификации на чемпионат мира. Желание попасть на мировое первенство в качестве тренера — это то, что теперь будет двигать меня вперед», — приводит слова Гашека официальный сайт Футбольной ассоциации Чехии.

Соглашение с 60-летним Гашеком рассчитано до ноября 2025-го года, когда закончится отборочный цикл чемпионата мира 2026 года. Отмечается, что контракт может быть продлен в случае, если национальная команда сможет квалифицироваться в финальную часть соревнований.

Чешский специалист уже возглавлял национальную команду в 2009 году. Его последним местом работы была сборная Ливана.

Гашек сменил на посту главного тренера сборной Чехии Ярослава Шилгавы, который подал в отставку после выхода команды в финальную часть чемпионата Европы 2024 года, не став продлевать контракт.