Журналист «СЭ» принял участие в голосовании The Best и назвал де Брейне лучшим игроком 2023 года

Журналист «СЭ» Олег Кошелев принял участие в голосовании The Best FIFA Football Awards.

Он поставил на первое место Кевина де Брейне («Манчестер Сити», Бельгия), на второе — Эрлина Холанна («Манчестер Сити», Норвегия), на третью строчку — Хвичу Кварацхелию («Наполи», Грузия).

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси был признан лучшим игроком 2023 года на премии The Best FIFA Football Awards. Он выиграл эту награду в третий раз в карьере.