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Сегодня, 19:46

Агент Головина не исключил переход футболиста из «Монако» в более сильный европейский клуб

Алина Савинова
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Александр Клюев, агент полузащитника «Монако» Александра Головина, поделился мнением о дальнейшей карьере футболиста.

«Саша прогрессирует как игрок в «Монако» и растет вместе с командой. «Монако» — большой клуб. Сейчас он здесь. Дальше будем смотреть. Пока все его мысли связаны с предстоящей игрой с «Марселем», — приводит «РБ Спорт» слова Клюева.

Головин перешел из ЦСКА в «Монако» летом 2022 года. В текущем сезоне 26-летний футболист провел 13 матчей за новый клуб в чемпионате Франции. На его счету 3 забитых гола и 2 результативные передачи.

Сегодня, 8 ноября, стало известно, что Головин вошел в команду недели топ-5 европейских лиг по версии WhoScored.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-ne-isklyuchil-perehod-golovina-iz-monako-v-bolee-sil-ny-j-evropejskij-klub/
Александр Головин
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