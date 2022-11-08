Агент Головина не исключил переход футболиста из «Монако» в более сильный европейский клуб

Александр Клюев, агент полузащитника «Монако» Александра Головина, поделился мнением о дальнейшей карьере футболиста.

«Саша прогрессирует как игрок в «Монако» и растет вместе с командой. «Монако» — большой клуб. Сейчас он здесь. Дальше будем смотреть. Пока все его мысли связаны с предстоящей игрой с «Марселем», — приводит «РБ Спорт» слова Клюева.

Головин перешел из ЦСКА в «Монако» летом 2022 года. В текущем сезоне 26-летний футболист провел 13 матчей за новый клуб в чемпионате Франции. На его счету 3 забитых гола и 2 результативные передачи.

Сегодня, 8 ноября, стало известно, что Головин вошел в команду недели топ-5 европейских лиг по версии WhoScored.