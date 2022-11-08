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Сегодня, 18:54

Поттер — о предстоящей встрече «Челси» с «Манчестер Сити»: «Мы поедем туда, чтобы попытаться выиграть матч»

Алина Савинова
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Главный тренер «Челси» Грэм Поттер поделился ожиданиями от матча против «Манчестер Сити» в рамках 1/16 финала Кубка Английской лиги.

«Мы должны поехать туда и быть конкурентоспособными. Нам нужно быть настолько сильными, насколько это возможно. Мы сделаем все, что в наших силах, и подготовим игроков, настраивая их уважительно относиться к сопернику, потому что это фантастическая команда. Мы поедем туда, чтобы попытаться выиграть матч», — приводит Football London слова Поттера.

«Манчестер Сити» примет на своем поле «Челси» 9 ноября. Начало матча — в 23.00 по московскому времени.

Источник: https://www.football.london/chelsea-fc/news/graham-potter-omari-hutchinson-jorginho-25461340
Футбол
ФК Манчестер Сити
ФК Челси
Грэм Поттер
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