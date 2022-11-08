Футбол
Премьер-лига (РПЛ) Кубок России Первая лига (ФНЛ) Лига чемпионов Результаты
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Чемпионат мира-2022
Евро
Лига наций УЕФА
Клубный ЧМ по футболу
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Турция
Другие страны
Кубок Либертадорес
Женский футбол
Товарищеские матчи
ЧМ по футболу 2026
Молодежная сборная России
Второй дивизион (ФНЛ-2)
ЮФЛ
Олимпиада
Трансферы
Новости
Видео
Другие
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 20:35

Гендиректор «Буде-Глимт»: «Знаю об интересе к Хайкину из России, но предложений не получали»

Гендиректор «Буде-Глимт» рассказал, как клуб отреагировал на уход Хайкина
Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Новости

Генеральный директор «Буде-Глимт» Фродо Томассон рассказал, как клуб отреагировал на уход Никиты Хайкина.

«Никита был для нас фантастическим футболистом, годами показывал свой класс. Выдающийся голкипер и прекрасный человек. Но его уход — часть игры, некоторые футболисты покидают свои клубы и ищут новые вызовы. Конечно, жалко, что Хайкин не продлил с нами контракт, но у нас есть и другие отличные вратари. Так что никаких обид с нашей стороны нет», — приводит слова Томассона «РБ Спорт».

Также гендиректор «Буде-Глимт» заявил, что клуб не получал предложений о приобретении Хайкина из России.

«Нет, мы никогда не получали предложений из России. Я знаю, что был интерес, но до официальных предложений дело так и не дошло», — сказал Томассон.

Ранее 27-летний россиянин сообщил, что покинет норвежский клуб по окончании нынешнего контракта — 31 декабря 2022 года.

Хайкин перешел в «Буде-Глимт» в марте 2019 года. За это время россиянин дважды становился чемпионом Норвегии.

Источник: Bookmaker-ratings
Никита Хайкин
ФК Буде-Глимт
0
Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Это был бы гол года». Что пишут за океаном о фееричном матче Овечкина
Кучеров идет за новой наградой. Сможет ли лидер «Тампы» скинуть с престола Макдэвида?
В Киеве подтвердили планы Зеленского участвовать в саммите G20
Мать выбросила годовалого ребенка из окна 11-го этажа в Москве
Стремоусов заявил о скорой развязке ситуации вокруг Херсона
Может ли ракета случайно отклониться от цели: подкаст «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Агент Головина не исключил переход футболиста из «Монако» в более сильный европейский клуб
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости