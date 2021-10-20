Руй Витория собрал лучшую защиту в эпоху Федуна. В чем шанс «Спартака» против «Лестера»

Красно-белые в среду примут англичан в Лиге Европы.

Перед матчем «Спартака» с «Лестером», который пройдет на «Открытие Банк Арене» уже 20 октября, за команду Руя Витории тревожно. «Динамо» — одна из самых прессингующих команд России — показало, насколько «Спартаку» сложно выходить из обороны под давлением.

В этом смысле «Лестер» Брендана Роджерса — команда похожая, но еще более классная. Не зря перед визитом в Москву «лисы» опрокинули звездный «МЮ» — 4:2. Разумеется, Роджерс может состав ротировать, но в глобальном смысле стиль игры не поменяет — это агрессивный прессинг и контрпрессинг.

Ко всему прочему, «Спартак» на несколько игр лишился лучшего центрального полузащитника команды Наиля Умярова, который может не только контролировать мяч под прессингом, но и успешно его отбирать, что, опять же, создает для «Спартака» контратакующие возможности. Вместо него, скорее всего, выйдет Роман Зобнин, который после травмы за 70 минут игрового времени с «Динамо» сделал 22 передачи, тогда как вышедший на 24 минуты Ломовицкий — 23. Короче говоря, Зобнин не в форме, и это — очень плохо. И тут даже теоретически заменить его могут только Михаил Игнатов и Йоррит Хендрикс, но первый недостаточно силен в обороне, а участие в матче второго под вопросом.

Потерей можно считать и выбывшего из-за дисквалификации Максимилиано Кофрие. Бельгиец провел классный матч против «Динамо», где закрыл Захаряна, но до этого ведь глупейшим образом удалился в рубке с Виктором Осимхеном и теперь с англичанами не сыграет. И это большая проблема, поскольку в нынешнем сезоне Витория правым в тройке центральных защитников использовал практически только Рассказова (помимо Кофрие), но как Николай выглядит в тройке под мощным давлением — вопрос открытый, а ситуация в этой связи пожароопасная. При этом стоит заметить, что с точки зрения среднего качества передач Рассказов в «Спартаке» — один из лучших.

Естественно, проблемой для тренерского штаба «Спартака» точно окажется слабая форма атакующих футболистов — Джордана Ларссона и Александра Соболева, а еще отсутствие Квинси Промеса и Эсекиэля Понсе.

Отдельно скажу про Ларссона. Сын Хенрика — единственный футболист чемпионата России, который на данный момент сделал 20 ключевых передач, но при этом не заработал ни одного результативного действия. Его пас на 83-й минуте матча с «Динамо» на Соболева был чудесен и хорош, но Александр ждал мяч справа, а он пришел с другой стороны, хотя ситуация вырисовывалась великолепная. То есть шведу, помимо всего прочего, еще и не везет. Это проблема «Спартака», но и одновременно дополнительный ресурс — когда-то же везение должно случиться.

Конечно, перед матчем с «Лестером» может быть еще много опасений, исходя из уровня самого соперника. Ну посудите сами. Атака: Варди, Ихеаначо, Перес, Мэддисон, Дака. Полузащита: Ндиди, Сумаре, Тилеманс, Барнс. Оборона: Сеюнджю, Вестергор, Перейра, Кастань. И в воротах — сын другого восхитительного вратаря Каспер Шмайхель. В составе «лис» — пять игроков дороже 40 миллионов евро, среди которых главный иллюзионист — Джеймс Мэддисон.

Впрочем, Витория умеет удивлять. Он уже выстроил лучшую оборону «Спартака» за период правления Федуна и спокойно справляется со всеми превратностями судьбы, российской реальности и «Спартака». Да и сам «Лестер» иногда сбоит: так было в Польше в гостях у «Легии», то же самое случалось в матчах с «Бернли» и «Кристал Пэлас».

Поэтому какие-то шансы у «Спартака» есть. Какие точно — узнаем уже скоро.