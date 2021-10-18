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В РПЛ пошла драка за титул!

Вячеслав Короткин
Вячеслав Короткин
Заместитель главного редактора
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Статья опубликована в газете под заголовком: «Драка за титул!»

№ 8549, от 18.10.2021

16 октября. Москва. «Спартак» — «Динамо» — 2:2. Потасовка игроков. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
16 октября. Москва. «Спартак» — «Динамо» — 2:2. Потасовка игроков. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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11-й тур чемпионата России подарил немало ярких матчей, а его жемчужиной стала битва «Спартака» с «Динамо» (2:2).

Это была настоящая драка! Мужская, бескомпромиссная, жесткая — все как мы любим. Бело-голубые большую часть дерби были точнее, конкретнее, быстрее, изобретательнее. Счет 2:0 в пользу команды Сандро Шварца, державшийся до 87-й минуты, полностью отражал содержание матча.

16&nbsp;октября. Москва. &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Динамо&raquo;&nbsp;&mdash; 2:2. «Лучше делать ставку на своих Игнатовых и Ломовицких, чем покупать Айртонов». Титов — о дерби «Спартак» — «Динамо»

Но тут «Спартак», еще до игры лишившийся из-за травм Промеса и Понсе, восстал! Не пошло у Ларссона, Мозеса и Соболева? Не страшно — результат сделали поднявшиеся с лавки молодые Игнатов и Ломовицкий, а также центральные защитники Кофрие, Джикия и переведенный на последнюю 10-минутку в центр нападения Жиго.

Красно-белые после трех подряд побед над «Уфой», «Наполи» и «Ахматом» очень не хотели потерпеть поражение от принципиального соперника — и в концовке все пошли на ворота Шунина. Симпатичное «Динамо» пока не устоялось и оказалось к этому не готово. Секундная потеря концентрации работавшей до того как часы обороны — и вот на табло уже равенство. Есть ощущение, что, добавь арбитр Сергей Карасев еще пару минут, хозяева могли и дожать гостей, — настолько стремительно все перевернулось. Результатом остались не до конца довольны обе стороны, но зрелище соперники подарили нам супер!

16&nbsp;октября. Москва. &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Динамо&raquo;. Георгий Джикия против Вячеслава Грулева.

О высочайшем накале свидетельствует массовая драка в конце первого тайма. Рядовой фол Захаряна на Кофрие стал причиной битвы «стенка на стенку» с участием скамеек. За одноклубника вступился Жиго, подлетел Джикия, «станцевавший» в итоге танго с Фоминым, подбежал Моро — и понеслась. К счастью, крови, как на ринге, не пролилось, но когда больше 20 мужиков сходятся в такой рубке, смотрится впечатляюще.

16&nbsp;октября. Тула. &laquo;Арсенал&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; 2:1. Гол Артема Дзюбы (№ 22) не&nbsp;спас питерцев от&nbsp;поражения. «Зенит» валится перед «Юве» и «Спартаком». В Туле не спас даже гол Дзюбы

Динамовцы упустили шанс оказаться всего в одном очке от «Зенита», сенсационно уступившего в Туле. И там тоже были сюжет и огонь! «Канониры» забили первыми, чемпион осадил чужую штрафную, обрушив град ударов по воротам Коченкова, — на 88-й минуте Дзюба, казалось, спас для питерцев хотя бы ничью, забив свой 100-й гол за сине-бело-голубых. Только вот Кангва, пальнувший в «девятку» в компенсированное время, считал по-другому. Семак и Ко потерпели второе поражение подряд — и это перед встречей со «Спартаком».

24 октября на «Газпром Арене» будет настоящее шоу! Очень хочется, чтобы по нерву и сюжету российское класико не уступило субботнему московскому дерби.

Зенит — Спартак

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