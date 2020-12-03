Европровал. Наш футбол пора менять

Домашнее поражение от «Вольфсбергера» (0:1) лишило ЦСКА шансов на выход из группы Лиги Европы.

О глубине падения РПЛ говорится безостановочно. И мы уже фактически смирились с тем, что неконкурентоспособны в Лиге чемпионов. Биться на равных с «Баварией», «Челси», дортмундской «Боруссией» и им подобным даже российским топам не под силу.

Чуть в тени общественного внимания оставался менее статусный турнир — Лига Европы. Тем более ЦСКА там по игре не проваливался — ни один из соперников не заставлял унизительно отбиваться, что мы часто видим в ЛЧ. Вот только история армейцев, возможно, еще более показательна, чем «Зенита» или «Локомотива».

Красно-синие в нынешнем сезоне — едва ли не главные претенденты на золотые медали РПЛ. В клубе кадровая стабильность, нет раздрая в руководстве, главный тренер имеет кредит доверия, а летом на усиление состава потрачено 30 миллионов евро.

Так от кого еще ждать результата, как не от ЦСКА? В соперниках-то не немцы с испанцами, а австрийский (причем далеко не «Зальцбург»), голландский и хорватский клубы.

Тем печальнее наблюдать за происходящим.

Красно-синие в прошлом году заняли последнее место в группе Лиги Европы, пропустив вперед венгров и болгар. Тогда говорили о стадии становления молодой команды. Теперь обновленный и повзрослевший состав потерял все шансы на выход из группы уже после 5-го тура.

«Вольфсбергер» повел в счете 1:0, кроме того, в первом тайме попал в штангу. ЦСКА же голевых моментов до перерыва не создал. И это на своем поле! Против седьмой в текущей таблице команды Австрии! После перерыва москвичи прибавили, но отыграться не сумели.

Пока что самый красивый гол дня в ЛЕ залетел в ворота ЦСКА ?



Надеемся, во втором тайме армейцы найдут, что ответить ?https://t.co/lDgLLUcG9U pic.twitter.com/1r3xlhDonN — Матч ТВ (@MatchTV) December 3, 2020

Впрочем, пора уже перестать этому удивляться. Достаточно посмотреть на рейтинг УЕФА. За последние три года австрийцы набрали больше баллов, чем Россия. Если судить по этим показателям, то наш чемпионат сейчас где-то на уровне Дании, Швеции или Кипра. Пора прекратить надувать щеки, признав это. Не нужно себя обманывать, рассуждая, что на бумаге мы сильнее турецкой или сербской сборной. Очнитесь: у них по 10-15 человек выступает в топ-чемпионатах в серьезных клубах, у нас один играет во французском середняке, второй — в испанском, третий сидит на лавке в Италии. Все. Больше пока никого никуда не зовут.

Это объективная реальность для нашего футбола. Был всплеск на огромных финансовых вложениях, но сумасшедшие деньги ушли, теперь в английском чемпионшипе тратят на новичков больше, чем «Зенит». А работающая система, которая выращивала бы игроков, интересных клубам ведущих чемпионатов, так и не выстроена.

«Золотой актив» у нас — Чалов, забивающий за полсезона два (!) гола в посредственной РПЛ. Но и его тренеру сборной нельзя покритиковать, чтобы не вызвать истерику от клуба нападающего. И что должен подумать Федор, если в ЦСКА за него заступились? Что слова главного человека в национальной команде не стоит воспринимать всерьез?

В России все больше и больше доверяют молодежи. И я бы не стал тут заострять внимание на лимите. В конце концов, Обляков, Марадишвили, Ахметов и Кучаев выигрывают конкуренцию у Бистровича, Сигурдссона, выигрывали ее у отпущенного в аренду Бийола. Проблема в том, что по европейским меркам перечисленные российские футболисты пока весьма средние. Далеко не уровня Собослаи или Камавинги, которых мы видели в Лиге чемпионов. Или Йовича и Юндера, если возвращаться к сербским и турецким аналогиям. Примерно на этом уровне в ЦСКА после травмы Фернандеса только Влашич. Но один в поле не воин.

Определенно пришло время для большой дискуссии о нашем футболе. Жизнь заставляет совсем на другом уровне взяться за детско-юношеский футбол. Не программы писать и пускать пыль в глаза назначением иностранных специалистов, а внедрять все самое современное и прогрессивное. Переходить на совершенно другой уровень в тактической и физической подготовке. Перевести в практическое русло разговоры о потолке зарплат для молодых футболистов. Чтобы они хотя бы позолоченными сначала становились, а потом уже мечтали о миллионных зарплатах. Я уж не говорю о минимизации всех теневых процессов, тормозящих наш футбол.

В общем, для того чтобы сдвинуть дело с мертвой точки, нужно сделать очень многое.

А пока мы чужие не только в Лиге чемпионов, но и в Лиге Европы.

Это — катастрофа.