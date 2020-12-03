Однобокий ЦСКА. Армейцы досрочно вылетели из Лиги Европы

ЦСКА в Москве проиграл австрийскому «Вольфсбергеру» (0:1) в матче Лиги Европы и лишился шансов на выход в плей-офф турнира.

Лига Европы

Группа K

ЦСКА (Россия) — «Вольфсбергер» (Австрия) — 0:1 (0:1)

Гол: Визингер, 22.

ЦСКА (Россия): Акинфеев, Зайнутдинов, Дивеев, Магнуссон, Щенников (Тикнизян, 63), Кучаев (Эджуке, 46), Марадишвили, Обляков (Сигурдссон, 76), Влашич, Ахметов (Бистрович, 64), Чалов (Гайч, 46).

«Вольфсбергер» (Австрия): Кофлер, Новак, Баумгартнер, Лочошвили, Шерцер, Ляйтгеб, Тафернер (Штрацниг, 61), Линдль (Верницниг, 81), Шпранглер (Рнич, 82), Перец, Визингер (Йовелич, 70).

Предупреждения: Баумгартнер, 67. Перец, 86. Кофлер, 90+1.

Судьи: Дабанович. Джукич, Тодорович (все — Черногория).

3 декабря. Москва. Стадион «ВЭБ Арена».

Для ЦСКА матч с «Вольфсбергером» должен был стать переломным по многим направлениям: армейцы еще не побеждали и не забивали дома в этой Лиге Европы, а безвыигрышная серия на своем поле в турнире достигла уже семи матчей. В негативный контекст также уместно вписываются результаты в чемпионате — ничья и поражение, из-за чего было упущено единоличное лидерство.

Последние встречи ЦСКА — как под копирку. Нет побед и проблемы в атаке: все ограничивается намеками и подходами, конкретика в завершающей стадии исчезла. «Когда мы действуем однобоко, то появляются проблемы. Нам необходимо немного видоизменить нашу атаку», — так просто сформулировал рецепт выхода из ситуации Виктор Гончаренко.

Разминка в холодный московский вечер позади. До игры #ЦСКАвольфсберг 15 минут! pic.twitter.com/grZCKt9MCY — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) December 3, 2020

Разнообразия в атаку должен был добавить вернувшийся в состав Константин Кучаев, пропустивший почти месяц. Именно с его отсутствием многие связывали спад в результатах ЦСКА в последнее время. До оптимального состава армейцам осталось дождаться признанного джентльмена Мариу Фернандеса, и это должно произойти уже в ближайшие выходные.

Можно было ожидать, что ЦСКА с первых минут обрушится на ворота «Вольфсбергера», но этого не произошло. Австрийцы начали смело и очень охотно полезли в атаку. Хотя первый момент создали все равно армейцы: Федор Чалов сыграл на опережение на ближней штанге, но в ворота не попал. И когда красно-синие перевели игру на чужую половину поля, случился гол... в ворота ЦСКА. Дарио Визингер не стал ничего выдумывать и пробил издали. Удар получился идеальным: мяч хорошо лег на подъем, без шансов для Игоря Акинфеева. Интересно, сколько тысячных по шкале xG было в этом моменте?

Пропущенный гол явно сбил ЦСКА с толку, и перед перерывом армейцы могли получить и второй. Мяч после удара Элиэля Переца попал в штангу, а на добивании не повезло Визингеру.

В перерыве Гончаренко убрал Чалова и Кучаева (возвращение ярким не получилось), выпустив Чедиру Эджуке и Адольфо Гайча. Все сразу вспомнили, что аргентинец свой единственный гол за ЦСКА забил как раз в ворота австрийцев. Оптимизм приходилось брать откуда-то извне, на поле ничего ободряющего не происходило. Снегопад во втором тайме усилился, половина поля ЦСКА была белой, практически без следов. Но территориальное преимущество ничего не давало армейцам: команда, выражаясь словами Гончаренко, атаковала однобоко. ЦСКА активно освежал атаку заменами, но никакого результата это не принесло.

Красно-синие снова не забили, проиграли ключевой матч и досрочно вылетели из Лиги Европы. Третий год подряд армейцы занимают последнее место в своей группе в еврокубках. До завершения мучений российских клубов в Европе осталась всего неделя.