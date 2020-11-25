Главный тренер ЦСКА ответил на вопросы журналистов перед матчем 4-го тура группового турнира Лиги Европы с «Фейеноордом».

О потерях

— Все игроки, которые были в заявке с «Сочи», готовы к встрече с голландцами. Сегодня посмотрим на состояние Мариу Фернандеса и Виктора Васина. По «физике» с Мариу все в порядке, но нужно еще раз оценить его форму в целом. Что касается Дивеева, то он в порядке, с его носом все нормально — с поломанным выглядит даже лучше. Что касается тех, кто отсутствовал против «Сочи», то у Кучаева проблемы со старой своей болячкой, с коленом. Мы его восстанавливаем. У Карпова тоже старая история — проявились последствия удара Грулева в игре с «Динамо». Дзагоев сдал сомнительный тест, но нужно посмотреть, все ли с ним в порядке.

Об усталости и интенсивности игры

— В этом сезоне по сравнению с прошлым гораздо лучше держим уровень игры с первой по последнюю минуты. Исключение — второй тайм с «Фейеноордом» и большой отрезок с «Сочи». Наша задача — сохранить эту интенсивность, контроль над ситуацией на протяжении всего матча. Да, с «Сочи» была неполная заявка, но мы можем делать пять замен и должны продолжать действовать агрессивно. Хотелось бы давать больше пауз для Влашича, но, зная его характер и физическую готовность, стараемся держать его на поле все 90 минут. Глобально я проблем не вижу. Нужно быть готовым к тому, что необходимо выходить на поле, а не думать, что в декабре осталось провести столько-то встреч и потом настанет пауза.

О соперниках по группе

— Все команды в нашей группе имеют свое лицо. «Вольфсбергер» хорошо прессингует и скрывает свои недостатки. Понимают, что нужно делать, когда соперник проходит первую линию прессинга. Загребское «Динамо» — более сбалансированная команда. С ней встречались дома, контролировали ход матча и не дали показать свой атакующий потенциал. «Фейеноорд» хорошо понимает, что делать после потери мяча, как выходить в атаку, как располагаться и использовать зоны.

Ильзат Ахметов: «В первом матче не реализовали свои шансы»

На пресс-конференции также выступил полузащитник ЦСКА.

— Чувствую себя хорошо, готов сыграть столько, сколько даст тренер. Было много времени на восстановление после травмы, надеюсь, что все позади. Мы проделали большую работу в этом отношении. «Фейеноорд» — команда хорошая, играющая в футбол, в еврокубках вообще плохих соперников нет. Голландцы любят задействовать фланги. Запомнилось из первого матча то, что не реализовали свои шансы. Создали много моментов, подходов, которые не довели до голов. Что касается интенсивности, то в еврокубках скорости выше. Но все хотят играть на таком уровне, с каждым матчем постепенно привыкаешь к такому темпу. Думаю, что психологически готов действовать в таком темпе.